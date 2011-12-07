Татарстанцы прикоснулись к истории блокады Ленинграда

В делегацию входили ветераны, блокадники и поисковики Республики Татарстан, возглавила ее зампред Госсовета РТ Римма Ратникова. Отметить знаменательную дату в Северную столицу поехали и четверо учащихся казанской школы №101 вместе с ее директором Татьяной Петровой. Своими впечатлениями о поездке поделилась член школьной делегации РТ Анастасия Киселькова. Каждый январь для Петербурга особенный, 27-го числа в городе отмечают исторический день снятия фашистской блокады. Нынешний 2019 год стал самым значимым: праздновался юбилей - 75-летие полного освобождения города. Вместе с делегациями из других российских городов и стран в культурную столицу РФ прибыли и посланцы Татарстана. Нам рассказали, что питерцы готовились к этому памятному событию долго и трепетно. На многих улицах появились вывески с датой начала и окончания блокады и цифрой 900, которые напоминают, сколько дней город находился в осаде. А программа мероприятий началась с середины января. Открыл юбилей проект «Улицы жизни», представляющий собой инсталляцию в виде музея под открытым небом. Военные машины, стены с плакатами и объявлениями, напоминающими о том времени, - все это могли видеть пришедшие на выставку. Вечером 25 января перед Аничковым дворцом прошла памятная акция «Свеча памяти». Она представляла собой театрализованную постановку, темой которой в этом году стала работа радио во время войны. Ведущие рассказывали о страшных днях блокады и о том, как люди продолжали жить, находили в себе силы работать, узнавая все новости из неумолкающего ни днем ни ночью радиоприемника. Весь вечер из уст детей и взрослых звучали стихотворения поэтессы-блокадницы Ольги Берггольц.Дети, одетые как в ту блокадную зиму - в тулупы, читали ее стихи, стараясь передать всю боль и выражая почтение тем, кто пережил страшные 900 дней. В тот вечер стены дворца стали большим экраном, на котором демонстрировали плакаты, видеоролики, даты, цифры, значимые для этого события. Звук шел из радиоприемника, такого же, какой работал во время войны. В финале акции зажглась большая свеча как символ того, что люди всегда будут помнить о великом подвиге ленинградцев. На следующий день, 26 января, на Пискаревском мемориальном кладбище прошло возложение венков и цветов. Прибыли делегации из многих стран мира и российских городов. Наша делегация возложила венок от Президента Татарстана и всех жителей республики, отдавая дань памяти воинам и защитникам города на Неве. Двигаясь большими колоннами, представители организаций, предприятий, школ Санкт-Петербурга возлагали к памятнику защитникам Ленинграда цветы и венки.В самый главный день, 27 января, празднование началось в центре города, на Дворцовой площади. Здесь прошел парад и демонстрация военной техники. В торжественном марше прошагали более 2 тысяч военнослужащих, проехало множество боевых машин, а возглавил парад техники легендарный танк Т-34. Потом тысячи пришедших сюда людей пели гимн России. Питерцы пришли на Дворцовую площадь с табличками, на которых были написаны названия предприятий и организаций, работавших во время войны.В семь часов вечера здесь началось грандиозное световое шоу «Салют над Ленинградом». На фасаде Зимнего дворца демонстрировалось видео, где показывались все этапы блокады от начала до конца. Меня поразило, что в те страшные дни, когда прямо на улицах лежали тела умерших от голода людей, в Ленинграде продолжали работать детские центры и кружки, жители города не переставали верить в лучшее.Закончилось празднование традиционным салютом в Петропавловской крепости. Каждый залп посвящался очередной годовщине со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.