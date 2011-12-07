В Казани открылось детское отделение противо-туберкулезного диспансера

Начатое в 1993 году строительство пристроя к зданию поликлиники в диспансерном отделении №2 РКПД не было завершено из-за отсутствия финансирования. Работы возобновились только в 2017 году на средства из республиканского бюджета - было выделено 179,2 млн рублей. В здании расположены детское диспансерное отделение, консультативное отделение, отделение клинической лаборатории, рентген-диагностическое отделение, кабинет УЗИ, кабинет контролированного забора мокроты, а также игровая зона. На церемонии открытия присутствовали заместитель министра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов, заместитель директора ГИСУ РТ Станислав Шырыбыров, руководитель Росздравнадзора по РТ Любовь Шайхутдинова, главный врач РКПД Алексей Алексеев.- Построенный диспансер рассчитан на 450 посещений в смену. В целом заболеваемость туберкулезом у детей в Татарстане снижается. Но остается ряд организационных вопросов. Благодаря новому диспансеру мы концентрируем все диагностические службы в одном месте. В дальнейшем мы примем решение по перемещению детского отделения диспансера, которое находится в Кировском районе, сюда, - отметил замминистра здравоохранения.В отделении клинической лаборатории установлено современное оборудование для иммунологической диагностики туберкулезной инфекции у детей. С его помощью наличие активной и латентной туберкулезной инфекции выявляется в кратчайшие сроки.Строительство нового пристроя позволило полностью разделить потоки взрослых больных и детей, а также пришедших на диагностику пациентов.- Дети, как правило, заражаются от взрослых. Поэтому мы решили отделить взрослые и детские диспансеры. Наша задача заключается в том, чтобы обследовать детей и не дать болезни перейти в запущенную форму. Через нас будут проходить 35000 детей в год. Это дети, которые выявляются на стадии иммунодиагностики, когда в садике или школе вызывает сомнение проба Манту. Их будут направлять в наш диспансер, чтобы мы, определив заболевание, начали правильно лечить. На этой стадии дети еще не являются заразными, - прокомментировал главный врач РКПД.Все шире в здравоохранении применяются возможности телемедицины. Теперь специалисты противотуберкулезного диспансера могут проводить консультации для детей из разных районов республики. На сегодняшний день имеется связь с 7 районами РТ. - Мы планируем проводить такие консультации, чтобы родителям не приходилось из-за каждого неясного момента приезжать в Казань. Постепенно мы будем расширять связи с районами республики, - добавил Алексей Алексеев.