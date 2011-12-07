В Ратуше прошло совещание, посвященное эффективности исполнения полномочий в области лесных отношений

Сегодня в Казанской Ратуше состоялось совещание, посвященное эффективности исполнения полномочий в области лесных отношений субъектами ПФО. В нем приняли участие заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик, начальник Департамента лесного хозяйства по ПФО Александр Орнатский, Премьер-министр РТ Алексей Песошин, министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров. На совещание прибыли делегации 14 субъектов ПФО. По итогам работы совещания между Кабмином РТ и Федеральным агентством лесного хозяйства было подписано соглашение «О взаимодействии в области лесных отношений».