Эксперты рассказали, к каким врачам чаще обращаются татарстанцы

На сайте с отзывами о врачах «ПроДокторов» были подведены итоги самых популярных запросов по врачам и медицинским услугам по итогам 2019 года. Чаще всего татарстанцы искали врачей-гинекологов (62,1 тыс. просмотров). Далее гастроэнтерологов (42 тыс. просмотров). На третьей строчке по запросам — неврологи (40,5 тыс. просмотров).Самой популярной услугой в Татарстане оказалась установка брекетов (более 9 тыс. просмотров). Далее идет запрос «стоматологические услуги» (8,5 тыс. просмотров). На третьей строчке — имплантация зубов — 7,5 тысячи запросов.Читайте также: Шесть секретов молодости возрастной кожи.