С Айратом Хайруллиным простятся в татарской государственной филармонии

Сегодня в Казани состоится прощальная церемония с Айратом Хайруллиным. Вчера он погиб в результате крушения вертолета. Вы можете посмотреть онлайн трансляцию прощальной церемонии здесь. Читайте также: Депутат Госдумы Айрат Хайруллин. Кем он был для России и Татарстана.