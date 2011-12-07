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С Айратом Хайруллиным простятся в татарской государственной филармонии

Церемония пройдет в 11 часов.
Сегодня в Казани состоится прощальная церемония с Айратом Хайруллиным. Вчера он погиб в результате крушения вертолета. Вы можете посмотреть онлайн трансляцию прощальной церемонии здесь. Читайте также: Депутат Госдумы Айрат Хайруллин. Кем он был для России и Татарстана.
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