Депутат Госдумы Айрат Хайруллин. Кем он был для России и Татарстана

Сегодня, 7 февраля, в результате жесткой посадки вертолета под Лаишево в Татарстане погиб депутат Государственной Думы VII созыва от Нижнекамского избирательного округа РТ Айрат Хайруллин. «КВ» вспоминают основные вехи карьеры зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам. Айрат Хайруллин родился в Казани. Его отец был заведующим кафедрой в Казанском аграрном университете, мать же трудилась в республиканском Министерстве сельского хозяйства. В 1991 году Хайруллин стал выпускником Аграрного университета, получив специальность «экономист-организатор сельскохозяйственного производства». В 2006 году он защитил кандидатскую диссертацию, а с 2009-го имел степень доктора экономических наук. Братья Айрат и Илшат Хайруллины были основателями торгового предприятия «Эдельвейс», где Айрат в период 1992–1994 годов был директором, а с 1994 по 1996 год работал генеральным директором в ТОО «Эдельвейс». В 1994 году предприниматель запустил производство газированных напитков и минеральных вод, годом позже основал кондитерскую фабрику, стал руководителем одного из молочных заводов в Татарстане. С марта 1995 года Айрат Хайруллин являлся депутатом Казанского городского Совета народных депутатов. Примечательно, что он стал самым молодым представителем депутатского корпуса. В период 1996–2003 годов Айрат Хайруллин трудился в казанской Пивоваренной компании «Красный Восток» — с апреля по октябрь 1996 года в статусе генерального директора компании, а с октября 1996 года по декабрь 2003 года являлся председателем совета директоров «Красного Востока». В 1999 году Хайруллин победил на выборах в Госсовет Татарстана II созыва, а в декабре 2003-го стал депутатом Государственной Думы РФ IV созыва. На личном сайте депутата размещена информация, что за 2003 год он вложил в развитие сельского хозяйства России 13,7 млрд рублей собственных средств. В дальнейшем Айрат Хайруллин входил в состав нижней палаты парламента V, VI и VII созывов. Несколько раз, в том числе в ГД РФ последнего созыва, был заместителем председателя комитета по аграрным вопросам. За период исполнения полномочий депутата выступил соавтором более 270 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов. Имел Почетную грамоту (2002 год) и благодарственное письмо (2003 год) Президента РТ. В 2004 году получил звание Заслуженного работника сельского хозяйства РТ. В 2007 году был награжден орденом Почета. Редакция газеты «Казанские ведомости» выражает глубокие соболезнования родным и близким Айрата Хайруллина. Также «Казанские ведомости» писали, что Президент РТ направил телеграмму с соболезнованиями вдове Айрата Хайруллина.