Самыми редкими именами на прошлой неделе в Казани стали Рада, Юстина, Элан

На прошлой неделе (с 27 января по 2 февраля) в Казани родились 402 ребенка: 211 мальчиков и 191 девочка, сообщается на сайте мэрии Казани. Самыми популярными именами стали: Амина, Ясмина, Амир, Аделя, Тимур, Артем, Егор, Ева, Валерия, Ислам и Анастасия.А самыми редкими именами стали Рада, Юстина, Элан, Фидель, Инесса, Иная, Корней, Таисия, Рамин, Лера и Доминик.Читайте также: сельскую молодежь призывают внести инициативы по социальным вопросам.