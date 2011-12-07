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Зиля Батыршина выиграла Гарн-При Марокко

В финале Батыршина одолела Симону Скокетт.
Уроженка Сабинского района Зиляч Батыршина на Гран-При Марокко в стендовой стрельбе, в упражнении скит завоевала первое место. Об этом сообщает пресс-служба федерации стендовой и пулевой стрельбы РТ. В финале, в «золотом матче», наша землячка одолела итальянку Симону Скокетти — 53-52. Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что ФК «Нефтехимик» в контрольном матче уступил самарским «Крыльям Советов».
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