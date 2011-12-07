«Лыжня России» в Казани пройдет 13 февраля

В Казани «Лыжня России» пройдет 13 февраля на четырех площадках, сообщил председатель Комитета физической культуры и спорта Альберт Салихов.

«Традиционно „Лыжня России“ в Казани пройдет на четырех площадках: в Горкинско-Ометьевском лесопарке, в поселке Нагорный, в пойме реки Казанки по улице Гаврилова, а основной старт будет дан в поселке Юдино на стадионе „Локомотив“», — уточнил Салихов.

Лыжники смогут посоревноваться в забегах на четыре дистанции: 2,3 5 и 10 км.

Помимо самих состязаний, мероприятие будет включать в себя культурную программу, полевую кухню, турнир по хоккею в валенках, розыгрыши призов и другие мероприятия.

«Для потенциальных участников выдача стартовых комплектов начнется 8 февраля на Центральном стадионе и продлится до 12 февраля», — отметил докладчик.

Напомним, всероссийские соревнования «Лыжня России» проходят в 39-й раз. Состязания пройдут на территории 72-х российских регионов. «Лыжня России» — мероприятие федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».