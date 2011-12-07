Челнинец залез в аквариум в гипермаркете

17-летний студент колледжа в гипермаркете в Набережных Челнах разделся до трусов и позируя перед камерой нырнул в аквариум с живой рыбой. В дело вмешалась служба безопасности магазина, выведя парня из торгового зала. Этот «подвиг» молодой человек сделал ради ролика в одной из социальных сетей. Ранее он уже ходил по магазину одежды в красном платье, пишут «Челнинские известия».