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Челнинец залез в аквариум в гипермаркете

В дело вмешалась служба безопасности магазина.
17-летний студент колледжа в гипермаркете в Набережных Челнах разделся до трусов и позируя перед камерой нырнул в аквариум с живой рыбой. В дело вмешалась служба безопасности магазина, выведя парня из торгового зала. Этот «подвиг» молодой человек сделал ради ролика в одной из социальных сетей. Ранее он уже ходил по магазину одежды в красном платье, пишут «Челнинские известия».
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