Обращение Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова в связи с Международным женским днём 8 Марта

Дорогие женщины!Сердечно поздравляю вас с Международным женским днём 8 Марта!Этот замечательный, наполненный цветами и счастливыми женскими улыбками праздник неизменно ассоциируется с приходом весны, пробуждением природы и зарождением новой жизни. В нашей стране, где представительницы прекрасного пола составляют большинство, он всегда был и остаётся поистине всенародным торжеством. В разные времена поэты, художники и мыслители награждали женщин самыми превосходными эпитетами, воспевая вашу красоту, ум, талант, обаяние и милосердие. Особенно ярко женские качества проявляются в таинстве материнства: женщине каждый из нас обязан своим появлением на свет, нежные материнские руки дарят нам ласку, ограждают от неприятностей, направляют на путь добра, веры и справедливости.Одним из самых почитаемых женских образов является Родина-мать – воплощение великого созидательного начала. В памяти нашего многонационального народа живут бессмертные имена женщин, чья искренняя любовь к родной земле и беспримерная стойкость духа овеяны легендами.Мы искренне гордимся своими героическими женщинами-ветеранами, которые, наравне с мужчинами, вынесли на своих плечах всю тяжесть Великой Отечественной войны и послевоенного восстановления державы. От всей души поздравляю вас с Международным женским днём и желаю, чтобы таких весенних праздников в вашей жизни было ещё как можно больше. Нижайший вам поклон за всё, что вы сделали и продолжаете делать для своей страны и народа!Мы всегда радуемся высоким достижениям татарстанских женщин в культуре, образовании, науке, спорте, бизнесе. Особых слов признательности заслуживают работницы промышленности и сельского хозяйства, вносящие неоценимый вклад в развитие производственной сферы республики. Каждая из вас, дорогие женщины, – это настоящее достояние республики! Искренне желаю, чтобы ваша жизнь была наполнена радостью и окружена вниманием дорогих и любящих вас людей. Пусть этот прекрасный праздник одарит всех вас душевным восторгом и новыми неповторимыми впечатлениями!Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов