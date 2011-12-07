Татарстан вошел в топ-5 рейтинга по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»

Татарстан занял четвертое место в рейтинге Минстроя РФ по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году.«В Рейтинге регионов по реализации приоритетного проекта “Формирование комфортной городской среды“ участвовал 81 регион (не оценивались субъекты Российской Федерации, которые не являлись получателями средств федерального бюджета на поддержку муниципальных программ по формированию комфортной городской среды)», – отмечается в документе.Специалисты Минстроя РФ подготовили рейтинг на основе 28 различных показателей: принятие муниципальных программ, освоение денежных средств федерального бюджета, наличие должности главного архитектора и так далее.Регион мог заработать не более 122 баллов. Возглавившее рейтинг Подмосковье набрало 82 балла, а Татарстан получил 77. Ставшая второй Тульская область заслужила 81 балл, а набравшие по 80 баллов Калужская область и Краснодарский край разделили третью позицию.