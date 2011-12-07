Митрополит Кирилл и муфтий Татарстана возложили цветы к Вечному огню

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл вместе с муфтием республики Камилем хазратом Самигуллиным возложили цветы к Вечному огню в парке Победы в Казани.

Муфтий и митрополит отметили, что в мае отмечается сразу три важных праздника. Это Пасха, День Победы и Ураза-байрам. Владыка Кирилл также сообщил, что в таком виде они собираются впервые. Кроме того, он напомнил о героизме павших в годы войны, о лидерах страны, которые были в годы войны, и о тех, кто молился за солдат.