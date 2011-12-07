«Парад у дома ветерана»: солдаты стали «маршалами Победы»

Простые труженики войны в победном мае 1945 года и в самых смелых мечтах не смели себе представить, что наступит время, когда они сами, сродни главнокомандующим, будут принимать парады. В их честь пройдут торжественным маршем военнослужащие, предстанет военная техника, прозвучат во всеуслышание обращённые лично к ним торжественные слова поздравлений, подкреплённые многоголосым «ура!», а вдобавок артисты исполнят любимые песни. Всё это ныне здравствующим ветеранам Великой Отечественной войны смогла дать акция, объединившая «Волонтёров победы», творческие коллективы и военнослужащих.

Начальник Управления культуры Казани Азат Абзалов, перед стартом финального мероприятия напомнил, что акция в столице Татарстана проходит уже второй год. Нынче с 4 мая по во всех районах города состоялось порядка пятидесяти торжественных поздравлений ветеранам по месту жительства. В финальных мероприятиях ряды волонтёров усилила ещё и историческая военная техника, которой на следующий день предстоит участвовать в главном параде: танки Т-34 и ИС-3 на трейлере, гвардейский реактивный миномёт «Катюша», автомобиль ЗИЛ-157 с макетом пушки, «полуторка» — ГАЗ-ММ, легковые ГАЗ-61 и «Победа», мотоцикл с коляской. Военную технику предоставил Казанский гарнизон, историческую — Клуб автолюбителей «ГАЗ-21 «Волга». В составе агитбригады были вокально-инструментальный ансамбль «Весёлые Волгари» и солистка Казанской городской филармонии Алсу Валуллина.

В 8.30 сводная колонна выдвинулась от Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища. Первая остановка на улице академика Сахарова. Здесь проживают ветераны Наумов Валентин Александрович и Зюрина Екатерина Ивановна. Валентин Александрович был призван на фронт в 1943 году, воевал наводчиком станкового пулемёта «Максим». Однажды в ходе боя был ранен, но остался в строю, за что был награждён медалью «За боевые заслуги». Позже стал профессиональным военным, прошёл путь от солдата до полковника, первого заместителя начальника военного комиссариата Татарской АССР. Екатерина Ивановна в боях с немецкими захватчиками участвовала с июня 1943 по октябрь 1944 годов. Отважная связистка в боях за Неманский плацдарм во время бомбардировок вражеской авиации и артминобстрелов неоднократно доставляла срочные шифровки через реку Неман. Награждена медалью «За боевые заслуги».

Оба ветерана принимали парад и поздравление с балконов. Конечно, такое зрелищное мероприятие привлекало и большое количество зрителей из числа жителей домов и просто прохожих. Как мимо такого пройдёшь? Или и не подпоёшь «Дню Победы» или «Смуглянке», а то и не удержишься — станцуешь под «Майский вальс» со случайным же партнёром. Такое действо всех объединяет буквально всех и не может оставить равнодушным.

Ещё по двум адресам на улицах Ямашева и Коротченко ветераны наблюдали за действом с балконов. Чуйкова Владимира Ильича, в 17 лет призвали в Красную Армию. После окончания авиационной школы в 1945 году направили в 58-й гвардейский штурмовой авиационный полк. После войны служил в Германии. Демобилизовался в 1952 году. Награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Мавлютова Рашида Хуснутдиновна прослужила медицинской сестрой в эвакуационном госпитале с 1942 по 1945 год. Демобилизована в звании сержанта. За свой ратный труд награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

«Такое раз в сто лет бывает»

Единственным ветераном, лично принимавшим парад у дома, оказался 96-лений Илалов Сахап Салахович с улицы Кулахметова. Ему довелось воевать с конца 1942 года до самой Победы. Связист-артиллерист сразу по призыву оказался в пекле Сталинградской битвы. В 1943 году награждён самой главной боевой медалью «За отвагу».

Несмотря на свой преклонный возраст, мужчина стойко перенёс бремя «главнокомандующего». Хватило сил и бодрости не только на официальную часть, но и на фотосессию с участниками парада, соседями и детворой. Особо трогательно смотрелись в руках фронтовика, и ни в чём не уступали по значимости букетам из цветочных салонов, жёлтые одуванчики, подаренные детьми.

Не отказал ветеран и в коротком интервью «КВ».

— Сахап Салахович мероприятие, наверное, немало сил отняло. Хватит пороха в пороховницах на сам День Победы?

— Конечно! Наоборот это всё мне сил придаёт. Такой праздник мне устроили, что и мечтать не мог…

Мужчина на секунду смолкает, потом добавляет с улыбкой:

— Такой праздник раз в сто лет бывает!

— Ну до ста лет у вас ещё есть время, так что читатели газеты желают Вам, пусть он ещё повторится. И не раз!

— Спасибо.

— Сахап Салахович, а как и где Вы встретили 9 мая 1945 года?﻿

— В дороге. Нашу часть из-под Берлина в самом конце войны отправили обратно. Понятно было, что победа уже в руках, а нас предполагали, наверное, на войну с Японией перебросить. Весть о капитуляции застала где-то под Бреслау в Польше. Торжеств никаких не было. Ну отметили, конечно. В узком кругу.

Зато сегодня круг отмечающих День Победы с бывшим солдатом был необычайно широк и с лихвой всё компенсировал. Суворов говорил о том, что плох тот солдат, что не мечтает стать генералом, Наполеон — что каждый солдат носит в своем ранце маршальский жезл. Думается, герои сегодняшней публикации, как и миллионы простых людей, волею судеб одевших военную форму и оказавшихся в рядах защитников Родины, об этом не думали.