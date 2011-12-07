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В Актанышском районе Татарстана на два месяца перекроют участок автодороги «Актаныш-Поисево» - Усы

Ограничения движения связаны с ремонтом водопропускной трубы.

В Актанышском районе Татарстана на два месяца перекроют дорогу «Актаныш — Поисево» — Усы. Автодорога будет закрыта с 10 июня по 10 августа.Соответствующая информация появилась на сайте миндортранса РТ.

«Для объезда водителям предлагаются: автомобильная дорога федерального значения М-7 „Волга“ — Усы и автомобильная дорога регионального значения Актаныш — Поисево», — уточнили в ведомстве.

Ограничения движения связаны с ремонтом водопропускной трубы.

КВ
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