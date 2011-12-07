Школьников Татарстана приглашают к участию во Всероссийском челлендже «ТРИ ШАГА».

С 7 июня в течение 3 недель все желающие подростки могут поучаствовать в акции и обрести новых друзей или помочь тем, кто в этом нуждается.

Проект направлен на развитие социальной активности школьников, включение в добровольческую помощь сверстникам, раскрытие и реализацию их лидерского потенциала.

Мероприятие проводится по принципу «3 недели – 3 шага» в группе социальной сети ВКонтакте.

На каждом этапе подросткам предложат выполнить определенное задание.

1 шаг: 7-13 июня

«НАЙТИ ДРУГА» - подростку дается задание найти друга, которому надо помочь и поговорить с ним, подобрать слова, чтобы вместе найти выход из сложившейся ситуации.

2 шаг: 14-20 июня

«ТАЙНЫЙ ДРУГ» – подростку дается задание сделать подарок другу так, чтобы он не узнал, кто его «тайный друг». Подарок должен порадовать друга и помочь исполнению его мечты. Он не обязательно должен быть материальным. Подарок можно сделать своими руками, вовлекая друзей и родителей.

3 шаг: 21-27 июня

«ВСТРЕЧА С ДРУГОМ» – тайные друзья становятся явными. Подростку дается задание - подготовить и разместить новость в сообществе «Добровольцы - детям» в социальной сети ВКонтакте о своем тайном друге и его лучших качествах, о своих добрых делах, преодолении равнодушия, как он справлялся с вызовами, и что такое для него «добро» и «доброволец», что он новое в себе открыл, когда совершал добрые поступки. Благодаря постам в сообществе будут раскрыты тайные друзья.

Подведение итогов челленджа состоится в июле-августе 2021 года. Награждение подростков-лидеров Всероссийской акции состоится в сентябре во Всероссийском детском центре «Орленок» на XVI Всероссийском открытом фестивале-форуме детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг».