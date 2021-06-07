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Уникальные мастер-классы и увлекательные лекции: в Казани запустили летний эко-лагерь для детей̆

Первая смена пройдёт в тестовом режиме в Горкинско-Ометьевском лесу уже с 9-го по 11 июня на базе контейнерного центра Cube. В течение трех дней̆ с 10:00 до 14:00 для участников смены пройдут экологичные лекции, игры и активности.

Первый день: лекция о целях молодежной дипломатии

В первый день работы лагеря детям проведут игру о целях устойчивого развития от Академии молодёжной̆ дипломатии. Кроме того, юных казанцев ждет лекция от эко-блогера Киры Камаловой.

Второй день: мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в лесу

Во второй день смены детям расскажут о работе спасателей и скаутов, а Поисково-спасательный отряд ОРСО проведет лекцию о том, как оказать первую медицинскую помощь пострадавшим в лесу. В этот же день дети посетят экскурсию по интерактивной экспозиции «Казань — город без отходов», где расскажут о разделении и маркировке отходов.

Третий день: знакомство с ботаникой и орнитологией

В заключительный день лагеря ребят познакомят с ботаникой и орнитологией в формате лекции.

Также дети отправятся на прогулку по эко-тропам, где им расскажут о растениях и птицах, живущих в этих лесах. В конце смены ребята смогут проверить свои знания на квизе по всем проеденным темам и получить сертификаты об участии.

Как попасть и будут ли еще такие смены?

Для участия необходимо заполнить заявку по ссылке в описании профиля и прикрепить к ней̆ минутное видео с ответом на вопрос «Что такое экология?». Заявки принимаются до 18:00 8 июня. Организаторы сообщают, что этим летом пройдут еще две смены 19-го по 25 июля и с 9-го по 15 августа.

КВ
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