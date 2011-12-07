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Минниханов вручил награды многодетным семьям Татарстана

Ордена «Родительская слава» и медали «Ана даны – Материнская слава» получили многодетные семьи республики в День семьи, любви и верности.

Рустам Минниханов наградил государственными наградами многодетных родителей и их детей в День семьи, любви и верности, сообщили в пресс-службе президента РТ.

«По случаю Дня семьи, любви и верности Президент республики вручил государственные награды. В Казанском Кремле сегодня чествовали многодетные семьи», — уточняется в сообщении.

Ордена «Родительская слава» и медали «Ана даны — Материнская слава» получили татарстанские семьи за заслуги в укреплении института семьи и воспитание детей.

Так, ордена «Родительская слава» получили Булат и Фирая Зиятдиновы из Балтасинского района, воспитавшие пятерых детей. 

Медалей «Ана даны — Материнская слава» удостоены Гульназ Гайнуллина из Апастовского района, Сюмбель Гайфутдинова и Татьяна Сидорова из Кукморского района, Елена Козлова из Бавлинского района, Ландыш Нуриева из Сармановского района, Наталья Романова из Тетюшского района, а также Гульнара Фаттахова из Азнакаевского района. Все они воспитывают пятерых или шестерых детей.

Напомним, Рустам Миннниханов поздравил татарстанцев с Днем семьи, любви и верности и рассказал истории татарстанских семей.

КВ
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