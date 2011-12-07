«Это не уколы красоты»: Галимова рассказала, как найти нужную вакцину в Татарстане

Прививать «контактников» будут только по желанию

Вопрос об обязательной вакцинации всегда стоял остро. Но в последнее время эта тема обросла большей скандальностью, учитывая приказ ректора КГАСУ Рашита Низамова об обязательной вакцинации всех сотрудников и студентов. Масла в огонь подлили слова проректора вуза Давида Кордончика, который заявил, что невакцинированных студентов могут не допустить к очным занятиям.

Параллельно с этим премьер-министр России Михаил Мишустин повышает ставки, заявляя, что к осени уровень коллективного иммунитета должен достичь не менее 80–90% вместо заявленных ранее 60.

В особой зоне риска оказались контактировавшие с больными ковидом, или, как их называют в народе «контактники». Но Галимова заверила, что беспокоиться не о чем. Вакцинировать принудительно такую категорию граждан в Татарстане не будут. По крайней мере, пока.

Вместо этого планируется создавать дополнительные пункты вакцинации и искоренять очереди. Галимова признала, что ажиотаж с вакцинацией есть, добавив, что это «не может не радовать». В ближайшее время власти Татарстана планируют запросить новые партии вакцины против коронавируса. О срывах и сбоев поставок речи не идет, все новые препараты должны прибыть в республику своевременно, подчеркнула Галимова.

Кто прививается, тот и заказывает вакцину

Помимо очередей в прививочных пунктах, жителей также волнует вопрос получения нужной именно им вакцины. Пока одни уже завершают второй этап вакцинации «Спутником V», другие охотятся за «КовиВаком», найти который в последнее время крайне трудно. Но как заверила Галимова, все предпочтения татарстанцев буду услышаны. Желающие привиться определенным препаратом должны обратиться в медучреждение по месту жительства.

В поликлинике, за которой прикреплен человек, можно «заказать» нужный препарат. Даже если необходимой вакцины сейчас нет, ее закупят с расчетом на всех желающих и обязательно уведомят сразу же после получения. Но провернуть такое в ближайшем торговом центре или любом другом передвижном пункте вакцинации вряд ли получится, отметила Галимова. Там препараты закупаются не на конкретных людей и выдаются в порядке живой очереди. Так что, нужной вакцины на всех желающих может просто не хватить.

«Вакцина — не платье»

Особое внимание Лилия Галимова уделила тому, как именно выбрать вакцину, дав журналистам советы и наставления. Ключевым, по ее мнению, является необходимость консультации со специалистом при выборе вакцины. «Это же не уколы красоты», — подметила она.

Также важно проверить, есть ли противопоказания, и внимательно отнестись к рекомендациям врача. Без этого подходить к вопросу вакцинации даже не стоит.

«Вакцина — это же не платье, которое ты выбираешь в магазине: подходит оно тебе или не подходит. Это вопрос твоего здоровья, и только врач, специалист может вам точно сказать, какая вакцина, какие последствия для вас может иметь исходя из вашего состояния здоровья», — сказала Галимова.



