Галимова: Обязательной вакцинации «контактников» в Татарстане не планируется

В Татарстане не планируют вводить обязательную вакцинацию контактной категории граждан. Об этом на брифинге с журналистами рассказала руководитель пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова.

«Этого не планируется. Что касается того, как будет добиваться выработка коллективного иммунитета, то открывать большее количество дополнительных пунктов вакцинации», — сказала Галимова.

На данный момент в Татарстане ожидается поступление очередных партий вакцин. Республиканские власти намерены активно расширять сеть по вакцинации граждан, отметила руководитель пресс-службы Президента Татарстана.

Подробнее о том, как проходит вакцинация в Татарстане, читайте в материале «Казанских ведомостей».