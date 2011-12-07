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Галимова: Обязательной вакцинации «контактников» в Татарстане не планируется

Власти РТ намерены создать дополнительные пункты вакцинации для достижения коллективного иммунитета.

В Татарстане не планируют вводить обязательную вакцинацию контактной категории граждан. Об этом на брифинге с журналистами рассказала руководитель пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова. 

«Этого не планируется. Что касается того, как будет добиваться выработка коллективного иммунитета, то открывать большее количество дополнительных пунктов вакцинации», — сказала Галимова.

На данный момент в Татарстане ожидается поступление очередных партий вакцин. Республиканские власти намерены активно расширять сеть по вакцинации граждан, отметила руководитель пресс-службы Президента Татарстана.

Подробнее о том, как проходит вакцинация в Татарстане, читайте в материале «Казанских ведомостей».

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