Рустам Минниханов проведет встречу с ведущими онкологами страны

Рустам Минниханов на этой неделе проведет встречу с руководителями национальных исследовательских центров онкологии. Об этом на брифинге рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«На этой неделе у Президента Татарстана запланирована встреча с онкологами, участниками конференции, посвящённой 75-летию онкологической службы Республики Татарстан. Президенту важно и интересно послушать проектах и наработках, которые существуют в отечественной медицине в части борьбы с онкозаболеваниями», — сказала Галимова.

Она добавила, что конференция проходит в эти дни в смешанном формате, преимущественно дистанционно, в ней участвуют более 3 тыс. человек. Ожидается, что за эти 2 дня выступят по разным направлениям и темам более 200 спикеров. Среди приглашенных на встречу с Президентом руководители национальных исследовательских центров онкологии федерального уровня, академики РАН.

«В 2020 году показатель смертности от новообразований по данным Минздрава составил 186,8 на 100 тыс. населения, что на 0,8 ниже показателей 2019 года», — сообщила Лилия Галимова.