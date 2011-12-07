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В Казанском Кремле рассказали о состоянии детей 175-й гимназии

Пострадавшие во время стрельбы дети продолжают находиться под наблюдением врачей в Москве.

Дети, пострадавшие в время нападения на казанскую гимназию № 175 продолжают находиться под наблюдением врачей в Москве. Об этом на брифинге сказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Дети находятся под наблюдением, и врачи делают все возможное, чтобы улучшить их состояние», — сказала Галимова.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в деле о нападении на школу появились два новых фигуранта — это гендиректор фирмы «Ваша безопасность» Сергей Иванов и инженер компании «Союз пожарного мониторинга» Марат Зиганшин. Подробнее о том, как мужчины оказались причастны к нападению читайте на нашем сайте. 

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