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В Татарстане продлён приём заявок на участие в стрит-арт фестивале «ФОРМART» до 14 июля

В этом году тематиками фестиваля будут новые технологии и мир будущего.

В Татарстане продлён приём заявок на участие в стрит-арт «ФОРМART» до 14 июля, сообщает Министерство по делам молодёжи РТ.

Участниками смогут стать профессиональные художники и любители, проживающие в Приволжском федеральном округе в возрасте от 16 до 35 лет.

Главные тематические направления фестиваля определены как связь человека и науки, новые технологии и представление мира будущего.

Для участия в фестивале необходимо прислать заявку с анкетой участника и конкурсной работой. Работа должна быть выполнена как эскиз, или сфотографирована. Также до рассмотрения допускаются арты, нарисованные в цифровом варианте.

Призёрам фестиваля предоставят денежные гранты на развитие творчества и дипломы. Победитель получит право реализовать свою работу на улицах Казани. 

КВ
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