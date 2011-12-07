Забег с министром спорта и турнир по необычному виду спорта: афиша спортивных мероприятий на Казанке

Прокатиться от Савиновского парка до Голубых озер

11 июля в 16:00 команда Стратегии развития Казанки приглашает протестировать веломаршрут от Савиновского парка до Голубых озер вместе с велоактивистом Тимуром Апеловым.

В пути участники проведут три часа и проедут 20 километров. Старт — у шлагбаума на пересечении улиц Чуйкова и Гаврилова. Для участия нужна регистрация, она доступна по ссылке.

Турнир по петанку

14 июля в 19:00 на набережной реки Казанки у парка «Урам» пройдет турнир по петанку вместе с центром французского языка и культуры под эгидой посольства Франции в России «Альянс Франсез-Казань».

Турнир будет приурочен к Дню взятия Бастилии — национальному празднику, который отмечается во Франции 14 июля. Для участия в мероприятии нужна команда из двух человек. Место встречи — новая площадка для петанка на набережной. Регистрация на турнир по ссылке.

Сканди-треккинг на территории Русско-Немецкой Швейцарии

17 июля в 10:00 тренер по скандинавской ходьбе Гузель Насыбуллина проведет сканди-треккинг на территории Русско-Немецкой Швейцарии. Участников ждет пешеходная прогулка с элементами скандинавской ходьбы. С собой необходимо иметь специальные палки. Точка сбора — Галеева, 16.

Владимир Леонов проведет беговую экскурсию

24 июля в 12:00 пройдет беговая экскурсия по территории будущего Спортивного парка с министром спорта Республики Татарстан Владимиром Леоновым и командой архитекторов из «Архитектурного десанта».

Участникам экскурсии расскажут, что ждет будущий парк, который расположится на участке набережной от моста «Миллениум» до «Ак Барс Арены». Старт на площадке у «Ак Барс Арены». Регистрация по ссылке.

Волейбольный «Зенит» откроет летнюю волейбольную площадку «Территория Z»

27 июля в 15:00 на набережной реки Казанки у парка «Урам» совместно с казанским «Зенитом» состоится открытие летней волейбольной площадки «Территория Z». В это же время начнутся матчи Летнего Кубка «Школьной волейбольной лиги».

На мероприятии можно будет не только посмотреть соревнования, но и поиграть в пляжный волейбол, а также поучаствовать в конкурсах и розыгрышах от клуба. Место встречи — новая площадка для пляжного волейбола.