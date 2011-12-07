Татарстан вошел в пятерку направлений без жестких ковидных ограничений

Татарстан вошел в ТОП-5 направлений без жестких коронавирусных ограничений, сообщает ИА «РИА Новости» со ссылкой на туроператора «Алеан».

В 2021 году спрос на татарстанское направление вырос на 17%, если сравнивать с «доковидным» 2019 годом.

«Программы по Татарстану на Новый год и каникулярные даты входили в пятерку самых популярных», — отметил туроператор.

В число регионов, которые дали зеленый свет туристам даже в самые тяжелые времена, вошли Сердловская область, Екатеринбург, Челябинская область и Тула.

Также Татарстан вошел в число популярных направлений для путешествий на автомобиле этим летом.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что председатель Государственного комитета Татарстана по туризму Сергей Иванов выразил мнение, что глэмпинги помогут привлечь туристов в республику.