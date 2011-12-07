Иванов заявил, что глэмпинги помогут привлечь туристов в Татарстан

Председатель Государственного комитета Татарстана по туризму Сергей Иванов заявил, что экотуризм поможет привлечь гостей в регион. Госсовет республики внес поправки в закон — теперь землю под глэмпинг можно получить без проведения торгов, что повлияет на скорость запуска таких проектов.

Помимо глэмпингов, землю можно получить под строительство гостиницы, санатория, туристической базы, кемпинга, а также палаточного лагеря, туристического парка и горнолыжного комплекса. Для этого необходимо выбрать участок, подготовить концепцию, доработать заявку поможет департамент «Дирекция по развитию природных территорий и экотуризма», а затем обратиться в Агентство Инвестиционного развития республики и после одобрения начинать работы.

«Внесение данных изменений ускорит процесс запуска проектов экологического туризма, будет способствовать развитию инфраструктуры и материально-технической базы территорий муниципальных районов, привлечению дополнительного туристского потока, положительному экономическому эффекту для развития Татарстана», — сказал Иванов.