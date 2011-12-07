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12 сентября в Санкт-Петербурге состоится онлайн-концерт, посвященный 100-летию образования ТАССР

Концерт мастеров искусства пройдет в рамках большого фестиваля «Дни татарской культуры в Санкт-Петербурге и Ленинградской области», который стартовал 30 августа.

Помимо красивых музыкальных и хореографических номеров в формате онлайн можно будет побывать на интерактивной экскурсии по историческим местам Санкт-Петербурга, которые связаны с татарской историей.

Весь сентябрь в рамках фестиваля будут проходить выставки, творческие встречи. Например, 16-17 сентября в библиотеки Санкт-Петербурга будут переданы книги, изданные на татарском языке.

26 сентября в библиотеке национальных литератур состоится презентация книги Рахима Теляшова «Татары на берегах Невы».

А 30 сентября в Постоянном представительстве Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области откроется выставка работ художников-маринистов Игоря Кравцова и Ильдуса Вахитова. Об этом сообщает пресс-центр Постоянного представительства РТ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

КВ
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