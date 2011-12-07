Иван Гущин: Никаких послаблений для строительства в историческом центре Казани не будет

Председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин рассказал, что высокий статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, который имеет архитектурный ансамбль Казанского кремля, напрямую влияет на все другие объекты, находящиеся рядом с ним. Это объекты разного подчинения. Следовательно, для инвесторов, застройщиков возникает множество проблем при согласовании документов, необходимых для проведения работ на этих участках. Сложная система регулирования стала определенной преградой для ведения хозяйственной деятельности в исторической части города.

Чтобы решить эту проблему, в 2020 году разработаны и приняты нормативные правовые акты в сфере градостроительного регулирования в городе Казани, в которых утверждены границы зон охраны объектов культурного наследия г. Казани, а также режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в данных зонах.

— Законодательство требует, чтобы для обеспечения сохранности каждого объекта культурного наследия в его исторической среде были установлены соответствующие зоны охраны. Надо понимать, что такое зона охраны: это сама охранная зона, зона регулирования застройки, где ограничен режим строительства и использования земельных участков, и зона природного ландшафта. Правила застройки в охранной зоне ужесточились, и никаких послаблений для строительства в историческом центре Казани не будет. Документ жесткий, но абсолютно прозрачный, где четко определено, что можно, что нельзя делать в зоне охраны. У нас была серьезная дискуссия по поводу установки в историческом центре опор для сотовой связи. Мы не смогли отстоять право на их установку. На это наложен строгий запрет. Опоры разрешено устанавливать только в зоне регулирования застройки, — отметил Иван Гущин.

Границы охранной зоны Казанского кремля остались неизменны. В новый реестр включено 13 самостоятельных объектов и четыре объединенные зоны Казани: Адмиралтейская слобода, Ново-Татарская слобода, Тихвинская церковь и Закабанная мечеть.

Также подготовлен проект создания велодорожки вдоль Ленинской дамбы. Пешеходные потоки и велопотоки постоянно увеличиваются, на дорогах нередко возникают конфликтные ситуации. Поэтому нужна велодорожка, соединяющая берега Казанки. Но необходимо согласование проекта с Министерством культуры РФ и ЮНЕСКО, потому что дамба и набережная — это буферная зона Казанского кремля.

Государственный эксперт, аттестованный Министерством культуры РФ, руководитель проектной группы по разработке зон охраны Ольга Авксентьева пояснила, что по федеральному и международному законодательству статус буферной зоны накладывает очень серьезные ограничения на строительную деятельность на данной территории.

Одно из обязательных требований, предъявляемых к буферным зонам, — эта территория должна быть общедоступной, с площадками, откуда открывается наиболее эффектный панорамный вид на объект культурного наследия. В Казани такой вид на кремль открывается с набережной. И не случайно акватории Казанки и Волги законодательно признаны выдающейся уникальной ценностью, которая неразрывно связана с архитектурным ансамблем Казанского кремля.

Справка «КВ»

На данный момент в Едином федеральном реестре объектов культурного наследия включена 1663 объекта, находящихся на территории Татарстана. Из них 589 объектов расположены в Казани: это 137 объектов федерального, 379 — регионального и 73 — местного значения.