Москалькова проверила готовность к выборам один из избирательных участков в РТ

Уполномоченный по права человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова проверила готовность к выборам избирательный участок в КДЦ «Московский» в рамках рабочего визита в Татарстан, сообщает ЦИК РТ.

«На входе на участок лежит дезинфицирующий коврик, на пол нанесена дистанцирующая разметка, всем, кто входит на участок, раздаются средства индивидуальной защиты и одноразовые ручки, а также проводится бесконтактная термометрия», — рассказал о мерах защит глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Кроме того, на данном участке предусмотрены условия для голосования граждан с ограниченными возможностями и маломобильных избирателей: установлен пандус на входе и специальная широкая кабина в помещении. Кроме того все информационные материалы, изготовлены, в том числе, шрифтом Брайля, а также на участке имеются специальные трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня слабовидящими избирателями.

Всего в республике для слабовидящих избирателей оборудованы 732 участка, для граждан с нарушениями опорно-двигательного аппарата — 690 участков.

«Осмотр участка оставил у меня самые благоприятные впечатления. Я сегодня обязательно расскажу об увиденном Председателю ЦИК России Элле Александровне Памфиловой. Татарстан всегда отличался высоким уровнем подготовки к выборам. Здесь учитываются запросы всех избирателей, и это, вероятно, один из факторов, обуславливающих традиционно высокую явку в республике», — отметила омбудсмен.







