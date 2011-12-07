Пять жителей Татарстана стали победителями в конкурсе «Лидеры России»

Пять татарстанцев стали победителями суперфинала конкурса «Лидеры России», сообщают организаторы.

«Оценка финалистов проходила с 6 по 7 сентября 2020 года на площадке Мастерской управления „Сенеж“ в подмосковном Солнечногорске», — уточняется в сообщении.

Так, победителями стали глава отдела ГК ICL Тимур Кайданный, управляющий директор по работе с корпоративными клиентами ВТБ Ирек Садыков, партнер ООО «АНП Зенит» Закир Абдрашитов, прокурор отдела надзора военной прокуратуры ЦВО Карен Додонов, а также замгендиректора АО «Корпорация развития Оренбургской области» Никита Хилимончик.

Всего в финале приняли участие 300 конкурсантов из субъектов РФ. Победителями признали 106 человек. Все суперфиналисты получили гранты на сумму 1 млн рублей, которые они могут потратить на обучение в ведущих вузах страны.

Также победителей будут консультировать наставники в лице ведущих госдеятелей и глав крупнейших российских корпораций. Традиционно одним из наставников является президент Татарстана Рустам Минниханов.