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МВД опровергло сообщения о проверке месседжеров в смартфонах жителей России

Ранее некоторые СМИ писали о проверках смартфонов сотрудниками полиции.
МВД выступило с комментарием на тему сообщений ряда СМИ о проверках сотрудниками полиции смартфонов россиян для выявления установленных на них мессенджеров и проверки личной переписки. В комментарии, размещенном на сайте министерства подчеркивается, что данная информация, распространяемая в сети Интернет не соответствует действительности. Отмечается, что тайна переписки, телефонных переговоров гарантированы Конституцией РФ. Указано, что гражданин, столкнувшийся с подобными требованиями сотрудника полиции, имеет право направить жалобу в надзорные органы или соответствующее подразделение собственной безопасности системы МВД России.
КВ
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