МВД опровергло сообщения о проверке месседжеров в смартфонах жителей России

МВД выступило с комментарием на тему сообщений ряда СМИ о проверках сотрудниками полиции смартфонов россиян для выявления установленных на них мессенджеров и проверки личной переписки. В комментарии, размещенном на сайте министерства подчеркивается, что данная информация, распространяемая в сети Интернет не соответствует действительности. Отмечается, что тайна переписки, телефонных переговоров гарантированы Конституцией РФ. Указано, что гражданин, столкнувшийся с подобными требованиями сотрудника полиции, имеет право направить жалобу в надзорные органы или соответствующее подразделение собственной безопасности системы МВД России.