Рустам Минниханов в составе российской делегации принял участие во встрече с Премьер-министром Японии Синдзо Абэ

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, который находится с рабочим визитом в Японии (7-8 октября 2018 г.) принял участие во встрече Министра экономического развития РФ Максима Орешкина с Премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Встреча состоялась в преддверии открытия форума «Наука и технологии в обществе» (STS-форум).С японской стороны во встрече также принял участие советник Премьер-министра Японии Эйити Хасегава, а с российской - председатель правления ОАО «Роснано» Анатолий Чубайс, член Экономического совета при Президенте РФ, сопредседатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик.Стороны обсудили двусторонние отношения в сфере экономики, а также международные вопросы.