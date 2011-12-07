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Камеры видеонаблюдения зафиксируют нарушителей масочного режима в казанском метро

На станциях пассажиров, не имеющих при себе средства индивидуальной защиты, будут ожидать полицейские.

Сотрудники правоохранительных органов будут задерживать попавшихся на камеры видеонаблюдения казанцев, снявших маску или прошедших без нее в подземку метро.

Как сообщается на сайте мэрии Казани, предписания Роспотребнадзора каждый день нарушают 1%-2% от общего потока пассажиров. Чаще всего несоблюдение мер безопасности происходит уже после спуска на платформу метрополитена. В связи с этим, не имеющих при себе средства индивидуальной защиты граждан на станциях будут ожидать полицейские.

КВ
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