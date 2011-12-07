Камеры видеонаблюдения зафиксируют нарушителей масочного режима в казанском метро

Сотрудники правоохранительных органов будут задерживать попавшихся на камеры видеонаблюдения казанцев, снявших маску или прошедших без нее в подземку метро.

Как сообщается на сайте мэрии Казани, предписания Роспотребнадзора каждый день нарушают 1%-2% от общего потока пассажиров. Чаще всего несоблюдение мер безопасности происходит уже после спуска на платформу метрополитена. В связи с этим, не имеющих при себе средства индивидуальной защиты граждан на станциях будут ожидать полицейские.