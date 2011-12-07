Почему любоваться пушистыми белками лучше издалека?

- К сожалению, данные представители фауны являются носителями бешенства. А люди не всегда отличаются адекватным поведением при общении с дикими животными, - рассказал ветеринарный врач Государственного ветеринарного объединения Казани, физиотерапевт-реабилитолог Булат Нуриахметов.

Эксперт призвал всех, кто встречается с ежами, кротами и прочими дикими зверями, ни при каких условиях с ними не контактировать.

- Золотое правило: добрых лис не бывает, - напомнил специалист. - То же касается барсуков, волков и прочих животных. Все они могут заразить бешенством - опасным неизлечимым заболеванием.

Нуриахметов подчеркнул, что вирус бешенства - единственный из вирусов, который поражает всех теплокровных животных, а также человека. Летальность при этом заболевании составляет 100%. Однако ветврач сообщил, невзирая на локальные вспышки заболевания, в целом ситуация в Татарстане пока остается стабильной.

К слову, в Казани ежегодно прививают от бешенства 15 - 20 тысяч домашних кошек и собак. Нуриахметов напомнил, что прививка обязательна для животных старше двух месяцев. Она остается единственным эффективным методом защиты животных от смертельной инфекции.

По утверждению эксперта, для профилактики бешенства среди бездомных и диких животных также осуществляется их иммунизация. Например, по лесной местности в течение года раскладывается от 10 до 20 тысяч доз оральных антирабических вакцин.

- Это брикет, приготовленный на основе мясокостной муки, - рассказал Нуриахметов. - Внутрь плитки закладывается ампула с вакциной от бешенства.

Таким образом животное, съедая лакомство, приобретает иммунитет от бешенства на целый год. А вот белочек, к сожалению, привить не получится.

- Чтобы поставить инъекцию, на руки их не возьмешь. А приманку зверьки есть не станут, так как она изготовлена из мясного сырья, - рассказал ветврач.

Тем не менее белки чаще остальных распространяют вирус бешенства. Поэтому близкое общение с пушистыми зверьками лучше ограничить. И любоваться на рыжих красавиц, обильно населяющих казанские скверы и парки, лучше издалека.