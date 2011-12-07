В минздраве РТ прокомментировали очередь из «скорых» в РКИБ

Минздрав РТ прокомментировал ролик из соцсетей, на кадрах которого кареты автомобилей скорой помощи ожидают прием пациентов в Республиканскую клиническую инфекционную больницу.

По словам автора видеозаписи, в одной очереди стоят 129 автомобилей, в другой — 70.

В минздраве РТ отметили, что осенью и зимой традиционно отмечается подъем заболеваемости ОРВИ, в этом году о себе дает знать и коронавирус. Люди стали настороженнее относиться к своему здоровью и при малейших симптомах простуды вызывают «скорую» и требуют сделать им КТ.

«При наличии подозрения на внебольничную пневмонию бригады скорой помощи доставляют заболевших в РКИБ, который работает как провизорный госпиталь для приема пациентов до уточнения диагноза коронавирусной инфекции. По этой причине может возникать скопление машин скорой помощи. Во время ожидания пациенты находятся под наблюдением, очередность распределяется исходя из экстренности», — уточнили в ведомстве.

В минздраве также посоветовали татарстанцам оставаться дома при признаках простуды и вызывать врача из поликлиники по месту прописки.