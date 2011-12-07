Тетюши рифмуются со словом «души»Нашим гидом по городу стала директор Музея истории Тетюшского края Наталья Понедельникова. Первым делом мы отправились на берег Волги, на смотровую площадку. Здесь река делает плавный поворот, и с высокого берега открывается удивительно красивая панорама. Ради такой красоты люди едут сюда за сотни, тысячи километров. От пристани к городу ведет деревянная лестница - одна из достопримечательностей Тетюшей. Кстати, это самая длинная и крутая деревянная лестница на Волге в Татарстане - почти 400 ступеней.Тетюши очаровывают с первого взгляда. И не зря туристов охватывает дух романтики. У них вдруг начинает открываться поэтический дар. Свидетельство тому - впечатления в стихотворной форме, которые они оставляют в музее. Интересно, что многие, не сговариваясь, рифмуют Тетюши со словом «души». Вот всего один пример: «Чтобы вылечить нам души, мы приедем к вам в Тетюши!»В Тетюши стоит ехать не только для того, чтобы полюбоваться волжскими просторами, подышать свежим воздухом. Старинный город - свидетель многих драматических исторических событий. Здесь есть уникальные памятники архитектуры, археологии, геологии, природные заповедники. У села Большие Тарханы археологи обнаружили несколько наиболее известных языческих раннебулгарских грунтовых некрополей. У сел Богдашкино и Кошки-Новотимбаево - остатки крупных ремесленных и торговых городов Волжской Булгарии - Ошеля и Хулаша, у села Большие Атряси сохранилось кладбище святых. На надгробиях 1302 - 1343 годов начертаны булгарские эпитафии.Для любителей активного отдыха в Тетюшах есть современная лыжероллерная трасса, школа стендовой стрельбы.Гостеприимный дом купца СеребряковаС историей города можно познакомиться в Тетюшском краеведческом музее - старейшем музее в республике. Расположен он в бывшем особняке с надворными постройками, принадлежавшем купцу первой гильдии, потомственному почетному гражданину города Тетюши Петру Васильевичу Серебрякову. Здание построено в 1870 году и является памятником гражданской архитектуры конца XIX века.Тетюшане по праву гордятся своими именитыми земляками. Здесь родились просветитель, писатель, фольклорист, автор нового чувашского алфавита и учебников по чувашскому языку и русскому языку для чувашей Иван Яковлев, революционерка ВераФигнер, разведчик Михаил Макаров, профессор-химик Гильм Камай, участник легендарного объединения художников-карикатуристов «Кукрыниксы» Михаил Куприянов. С Тетюшами связаны имена одного из самых титулованных тяжелоатлетов мира, двукратного чемпиона Олимпийских игр, пятикратного чемпиона мира Аркадия Воробьева и многократной чемпионки мира и Европы по стендовой стрельбе Светланы Деминой. В Тетюшском районе родился отец народного артиста России Сергея Шакурова. Здесь в детстве два года, в эвакуации во время Великой Отечественной войны, прожил известный режиссер, сценарист, общественный и политический деятель Станислав Говорухин. Родословная актрисы Аллы Будницкой тоже связана с Тетюшами. «Ловись, рыбка, большая и маленькая!»Совсем недавно, 1 сентября, в Тетюшах открылся Музей истории рыболовства. На интерактивных площадках гости с интересом постигают азы искусства плетения рыболовных сетей, копчения рыбы, изготовления сувениров. Здесь можно принять участие в мастер-классе по приготовлению фирменной тетюшской ухи и продегустировать ее. А еще всех непременно угощают горячим чаем и вкусными фирменными рыбными пирогами, которые готовят по старинным местным рецептам. Интересный факт - именно из Тетюшей поставляли рыбу к государеву двору.У входа в музей - скульптурная композиция «Чудо-белуга». Это точная копия огромной рыбины весом 960 килограммов, которую поймали местные рыбаки в 1921 году. Памятник сразу стал достопримечательностью города, и все гости с радостью фотографируются здесь.- Это не единичный случай такого мощного улова. Есть свидетельства о том, что у берегов нашего города была выловлена белуга весом 840 килограммов. Она тащила за собой лодку с рыбаками несколько километров. Рыба боролась за свою жизнь до самого конца. Все как в повести Эрнеста Хемингуэя «Старик и море», - рассказала Наталья Понедельникова. - То была летняя рыбалка, а эту белугу поймали зимой. Ее выслеживали больше месяца, специально устанавливали снасти подо льдом. Когда рыба попала в сети, справиться с ней оказалось нелегко. Рыбаки побежали в город за подмогой. Целый день рыбину водили в ледяной воде, чтобы она обессилела. Добычу с огромным трудом вытащили на берег. К счастью, улов запечатлели на фото. И этот кадр стал основой нашей скульптурной композиции.До сих пор жива дочь одного из тех рыбаков. Она рассказала, что бригаду, которая поймала белугу, по тем голодным временам наградили щедро. Отец принес большое ведро черной икры из той самой рыбы, много сукна, мыла, спичек.Разнообразно, познавательно и вкусноДвух-трех часов для знакомства с городом, конечно, мало. В Тетюшах стремятся, чтобы туристы задерживались здесь на несколько дней и чтобы это время они могли провести разнообразно, познавательно, интересно и вкусно.Кроме Волги, музеев, старинной части города, где сохранились купеческие деревянные дома, в Тетюшах есть еще много интересного.Уникальность Тетюшского района в том, что там можно познакомиться с традициями, культурой, фольклором, кухней сразу нескольких народов Поволжья: татар, русских, мордвы, чувашей. Деревня Кошки-Новотимбаево - родина чувашского просветителя Ивана Яковлева. Здесь открыт его музей.В мордовских селах Урюм и Кильдюшево тоже есть музеи и святой родник «Кереметь». Кильдюшево уже несколько лет становится центром проведения республиканского фестиваля мордовской культуры «Валда шинясь».В развитии событийного туризма значимую роль может сыграть и День рыбака. С каждым годом он в Тетюшах проводится все более масштабно.- Во время прогулки по Волге на «Метеоре» можно сначала посмотреть Тетюши, а потом на следующем рейсе отправиться в Болгар, который находится практически напротив - на другом берегу. В Болгаре можно переночевать в отеле и на следующий день продолжить путешествие. А еще рядом Камское Устье и Верхний Услон. У этих районов тоже богатая история, и музеи районов совместно могли бы разработать разнообразную экскурсионную программу, которая была бы интересна туристам.Взаимовыгодное сотрудничество приведет к увеличению турпотока, - отметила Наталья Понедельникова. Жемчужина Тетюшского района - природный и историко-архитектурный заповедник «Долгая Поляна» с усадьбой помещиков Молоствовых. О путешествии в это красивое и мистическое место - в следующем материале.