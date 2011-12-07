Собака-поводырь: как реагируют на нее казанцы

Руслан Закиров и Лейсан Гареева - счастливые обладатели лабрадоров-поводырей. Руслана по городу сопровождает его умница - спокойная Гаяна. У Лейсан молодая и пока нетерпеливая, порывистая Ярла. Ярла появилась у Лейсан всего полгода назад. До этого девушка передвигалась вне дома только в сопровождении мамы или брата. Но, взрослея, стала понимать, что надо становиться самостоятельной. Отпустить ее по городу, полагаясь только на белую трость, мама не могла - переживала. - Еще в детсадовском возрасте я узнала, что есть такие собаки-поводыри, - рассказывает Лейсан. - Мне очень захотелось такого друга, но удалось сделать это только в августе этого года.Руслан с Гаяной вместе уже два с половиной года. Парень в отличие от незрячей с детства Лейсан до 13 лет имел отличное зрение. Но потом в организме случился сбой, и после болезни он потерял зрение.- Когда ослеп, шока не было, - вспоминает молодой человек. - Сказалось воспитание отца-офицера. Это он привил мне жесткость в преодолении трудностей. И я поставил себе цель передвигаться самостоятельно. Не сразу удалось вырваться из-под опеки родителей, которые не отпускали никуда одного. Смог их убедить и стал выходить на улицу с белой тростью. Но тут случилась беда: Руслан вызвал лифт, когда двери открылись, шагнул и провалился в открытую шахту, упал с высоты трех метров. Вроде бы не так глубоко, но переломы получил серьезные.- Помню, бабушки у подъезда, наблюдая, как меня грузят в машину скорой помощи, недоумевали, мол, чего это ему не сидится дома, - продолжает Руслан. - Я физически не мог им возразить и спросить: «А что же вы каждый день выходите на прогулку?» Было обидно. После выздоровления появился страх перед лифтом, и тогда твердо решил обрести собаку-поводыря. Сейчас Гаяна для Руслана - это все: глаза, уши, надежная связь с внешним миром. И все было бы замечательно, но только этот внешний мир, а точнее, мы, прохожие, порой вольно или невольно нарушаем эту гармонию.- Казанцы в большинстве своем отзывчивый народ и всегда стараются помочь. Вот только реакция на собак-поводырей у некоторых неоднозначная, - говорит Руслан. - Люди не хотят понять, что это не милая игрушка, не ласковый зверек. Собака на работе, и мешать ей нельзя.Самая частая ситуация - люди хотят погладить собаку. Дня не проходит, чтобы кто-то не спросил: «А можно погладить?» Но, по словам Руслана, это еще не самое худшее. Проблема возникает, когда человек старается незаметно сделать это, жестом подозвать к себе поводыря. Собаки контактные, и если еще малоопытные, то легко сходят с намеченного маршрута, и тогда инвалид может заблудиться в пространстве.- Собака понимает команды «прямо», «влево», «вправо», «назад», - объясняет Руслан. - Ими мы задаем маршрут. А прохожий, привлекая к себе собаку, сбивает с него. Этого делать категорически нельзя. Почему-то редко кто захочет погладить обычную собаку: опасаются отрицательной реакции хозяина. Еще одна привычная ситуация - резко негативное отношение к собаке. Бывает, спрашивают: «Она меня (моих детей) не укусит (не съест)?»- Как-то довелось быть на мероприятии в загородном лагере, - рассказывает Лейсан. - Время обеда, идем в столовую. И тут слышу резкий громкий крик: «Уберите собаку!» Не сразу поняла, что это в наш адрес и женщина выгоняет Ярлу. Спасибо собаке, она осталась спокойной, а вот меня еще долго трясло от испуга. Неужели не видно, что собака необычная: у нее на спине специальная шлейка с медицинским крестом Почему надо так орать?Неприятности добавляет общественный транспорт. Он для ребят - ежедневное испытание.- Недавно водитель автобуса прямо перед моим носом закрыл двери и уехал. Было очень обидно, - продолжает девушка. - И это не единственный случай. В автобусах частенько не работают средства оповещения пассажиров. Спасибо, если кондуктор заранее громко объявит остановку. А иначе можно запросто проехать нужную. И даже когда спрашиваешь, какая следующая остановка, могут не ответить.Достается в общественном транспорте и собакам. Несмотря на полную экипировку, ошейник, намордник, пассажиры шарахаются от поводырей, требуют убрать их, наступают бедолагам на хвосты и лапы.- Вот совсем недавно пытались с Гаяной подняться на среднюю площадку автобуса, а кондуктор стал гнать нас на заднюю площадку, - рассказывает Руслан. - Но она неудобна для нас: там тесно и ступени у некоторых машин бывают крутыми. А другая работница требовала, чтобы я заплатил за провоз собаки. Хотя федеральный закон освободил нас от такой обязанности. - Хотелось, чтобы горожане были более внимательными к окружающим, - говорит Лейсан. - Мы с собакой двигаемся по улицам с хорошей скоростью. Обычно люди на тротуаре, видя нас, отходят в сторону. Да и собака помогает обойти препятствие. Но бывает, особенно в толпе, встречаются отдельные личности, которые ни за что не сделают этого. И тогда собака резко останавливается перед человеком, ну а следом мы чуть не врезаемся в него. - Задевает наши чувства отношение к нам как к аттракциону, - продолжает Руслан. - Порой слышишь за спиной: «Смотри, слепой с собакой!» Я научился не обращать внимания, а вот Лейсан пока переживает. Было бы здорово, если бы с владельцами собак-поводырей на предмет реагирования на подобные ситуации занимались психологи.И все же, несмотря ни на что, ребята оптимисты. Руслан утверждает, что жители Казани за последние 10 лет стали добрее и отзывчивее. Хорошо бы им знать несколько правил общения со слабовидящими и слепыми людьми, чтобы оказанная помощь не превратилась в проблему. Вот некоторые из них.Прежде чем переводить незрячего человека через дорогу, спросите, надо ли это делать. Обычно такие люди сами просят о помощи. В любом случае, прежде чем что-то сделать, спросите, нужна ли человеку помощь.Ни в коем случае нельзя гладить, отвлекать словом, свистом, жестом собаку-поводыря. Не стоит относиться к животным негативно. Подготовленные собаки абсолютно дружелюбно настроены к людям и научены не реагировать на внешние раздражители.Если увидели их в общественном транспорте, постарайтесь держать дистанцию, чтобы не наступить на собаку, не отвлекайте ее и не бойтесь. Напоследок пожелание от автора. Дорогие казанцы, давайте будем внимательнее к тем, кому и так непросто в этом мире. Уважаемые водители, не обижайте таких людей, не оставляйте на остановке - доброта всегда возвращается к тому, кто ею поделился.