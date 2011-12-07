Татарстанец спасся от огня, услышав пожарные извещатели. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Как стало известно, инцидент произошел накануне ночью в селе Старые Какерли. Тогда в экстренные службы поступил вызов о пожаре одноэтажного бревенчатого дома.

К счастью, серьезных последствий его 61-летнему владельцу удалось избежать благодаря звуку пожарного извещателя. Мужчина выбрался на улицу невредимым. Отмечается, что прибор был установлен по республиканской программе оборудования АПИ мест проживания одиноких, престарелых граждан и инвалидов.

Ликвидировать возгорание получилось через полчаса по прибытию добровольцев и пожарных ПСЧ №114.