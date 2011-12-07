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На отлов бездомных собак в Казани выделили 1,8 млн рублей

На одно бродячее животное предусматривается 350 рублей.

На официальном сайте госзакупок появилась информация о тендере на отлов бродячих собак в Казани в 2021 году.

Известно, что заказчиком выступает комитет ЖКХ исполкома города. Согласно условиям контракта на 1,8 млн рублей, тендер включает отлов бездомных собак, их перевозку в приют и возврат в прежнее место обитания, если животное не будет вести себя агрессивно.

Отмечается, что стоимость отлова одной собаки обойдется в 350 рублей. Также документе сказано, что ловить собак на глазах у детей, применять вещества, приводящие к увечьям, травмам или гибели животных запрещено.

Заявки на участие в аукционе будут принимать до 15 декабря.

КВ
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