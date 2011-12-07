Курс доллара на торгах опустился ниже 67 рублей

По итогам торгов 8 января курс доллара США подешевел на 92 копейки, свидетельствуют данные Московской биржи. По состоянию на 20:07 американская валюта стоит 66,82 рубля. Евро на торгах во вторник подешевел на 82 копейки до 76,48 рубля. Отметим, что биржевой курс доллара опустился ниже 67 рублей впервые с 18 декабря прошлого года.