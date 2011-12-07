Почти на миллион рублей сократился долг по зарплате в Татарстане

67 работников ООО «Завод силикатного кирпича получили часть задерживаемой зарплаты. По информации пресс-службы Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, общая сумма выплаченного долга составила 950,7 тысяч рублей.Напомним, Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ во взаимодействии с органами государственного управления, местного самоуправления, контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми органами проводит планомерную деятельность по обеспечению трудовых прав работников предприятий и организаций республики.Ранее "Казанские ведомости" сообщали, что