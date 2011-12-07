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Почти на миллион рублей сократился долг по зарплате в Татарстане

ООО «Завод силикатного кирпича» Набережных Челнов частично рассчиталось по долгам по заработной плате. 67 работников завода получили часть задерживаемой зарплаты.
67 работников ООО «Завод силикатного кирпича получили часть задерживаемой зарплаты. По информации пресс-службы Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, общая сумма выплаченного долга составила 950,7 тысяч рублей.Напомним, Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ во взаимодействии с органами государственного управления, местного самоуправления, контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми органами проводит планомерную деятельность по обеспечению трудовых прав работников предприятий и организаций республики.Ранее "Казанские ведомости" сообщали, что
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