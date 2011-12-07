Сборная России по хоккею на «Шведских играх» заняла последнее место

Россияне матч с чехами — лидерами евротура - начали на редкость здорово, словно и не было двух поражений кряду. И на 13-й минуте Каюмов реализовал большинство — 1:0. Но чехи в большинстве ответили тем же — 1:1. Обидно было то, что произошло это в самой концовке первого периода — за 46 секунд до его окончания. В концовке второго периода россияне вновь удалились — отличился «барс» Артем Галимов, но в меньшинстве Светлаков забил — 2:1. Так что на второй перерыв россияне ушли, ведя в счете — 2:1. В третьем периоде за счет удалений россиян чехи перехватили инициативу, и сравняли счет, реализовав большинство — 2:2 за шесть минут до конца третьего периода. Но за три минуты до конца Павел Порядин забросил свою вторую шайбу на турнире — 3:2. Увы, менее, чем за секунду до конца чехи, сняв вратаря, счет сравняли — 3:3. В овертайме россияне играли в большинстве, да еще Светлаков выходил один на один, но все же дело перетекло в серию буллитов. А в ней россияне безнадежно уступили — 0:3 и 2-3, так что громко хлопнуть дверью на турнире у сборной России не получилось — последнее место и на «Шведских играх», и в евротуре.