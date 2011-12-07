В Казани пройдут занятия по скандинавской ходьбе

В казанских парках пройдут тренировки по скандинавской ходьбе. К занятиям допускаются всех желающие вне зависимости от уровня подготовки, сообщается на сайте мэрии города. Необходимо иметь при себе палки для ходьбы, а также быть в теплой одежде и обуви.

Занятия скандинавской ходьбе запланированы в парке им.Горького в 9 утра 15, 22 февраля и 1 марта, также в 9 утра в парке «Крылья советов» занятия пройдут 10, 17, 24 февраля и 3 марта. Записаться можно по следующему телефону: +7(937)529-83-78.

В Горкинско-Ометьевском лесу тренировки пройдут в 9.00 13, 20 и 27 февраля, а также 6 марта, на озере Комсомольском — в 9.00 12, 19, 26 февраля и 5 марта. Записаться можно по следующему телефону: +7(903)387-97-46.

Занятия в 9 утра состоятся и на озере Лебяжьем 14 и 21 февраля, записаться можно по следующему телефону: +7(917)390-94-41