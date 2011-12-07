В Татарстане осудят двоих мужчин за продажу поддельных металлодетекторов школам

Двоих казанцев осудят за продажу поддельных металлодетекторов 120 школам, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Следствие полагает, что в 2016 году Управление образования Казани выбрало фирму для поставки металлодетекторов в 120 образовательных учреждений. Двое мужчин — представителей фирмы — выдвинули коммерческое предложение с указанием марок и моделей оборудований на общую сумму 8,2 млн рублей. После этого поставщики подготовили договоры без указания марок металлодетекторов, так как изначально планировали продать более дешевое оборудование. Руководство школ не стало проверять детали поставки и не глядя подписало договор.

В результате школы получили оборудование, не соответствующее изначальным характеристикам и цене. После этого злоумышленники обналичили деньги.

Аналогичной схемой мужчины пользовались и при поставке оборудования в 2017 году. А 2018–2019 годах один из обвиняемых продал школам несоответствующие характеристикам металлодетекторы на сумму превышающую 17 млн рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Обвиняемые признали свою вину частично. Дело направлено в суд.