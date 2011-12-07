Экологи выявили в Н. Челнах несанкционированную свалку снега

Специалисты Прикамского территориального управления Министерства экологии РТ выявили факт нарушения природоохранного законодательства. Ими было установлено, что в Н. Челнах самосвал вывалил загрязненный снег в месте, которое для этого не отведено. Площадь несанкционированной снежной свалки составила более 1800 кв. метров. Специалисты взяли пробы и провели анализы, по итогам которых было установлено, что в снеге содержатся токсичные вещества, относящиеся к 4 классу опасности. Юридическое лицо было привлечено к административной ответственности, сообщает пресс-служба МЭПР РТ.