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Экологи выявили в Н. Челнах несанкционированную свалку снега

Ее площадь составила более 1800 кв. метров.
Специалисты Прикамского территориального управления Министерства экологии РТ выявили факт нарушения природоохранного законодательства. Ими было установлено, что в Н. Челнах самосвал вывалил загрязненный снег в месте, которое для этого не отведено. Площадь несанкционированной снежной свалки составила более 1800 кв. метров. Специалисты взяли пробы и провели анализы, по итогам которых было установлено, что в снеге содержатся токсичные вещества, относящиеся к 4 классу опасности. Юридическое лицо было привлечено к административной ответственности, сообщает пресс-служба МЭПР РТ.
КВ
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