88 новых случаев заболевания COVID-19 зафиксировали в республике

По данным Роспотребнадзора, в России по состоянию на 9.05.2020 10:45 часов дня зарегистрировано 198 676 подтвержденных случаев заболевания.

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Татарстане, 9 случаев завозные, остальные 79 человек имели близкий контакт с больными. На данный момент 18 пациентов доставили в больницу, остальные 70 получают амбулаторное лечение на дому с лёгкой или бессимптомной формой течения болезни. К аппаратам ИВЛ подключены пять татарстанцев. В стационарах находится 347 пациентов. Среди выздоровевших 340 человек, 44 из них выписались за прошедшие сутки.

Всего в республике зафиксировано 1 586 татарстанцев с COVID-19. Прирост за последние сутки составил 88 новых случаев. Так, за последние сутки в Казани выявили еще 46 случаев заболевания коронавирусом. В Набережных Челнах – 13. В Мамадышском районе – 6. В Арском и Зеленодольском – 4. По двое в Высокогорском, Атнинском, Елабужском и Сабинском районах. По одному из Бугульминского, Верхнеуслонского, Кукморского, Лаишевского, Нурлатского, Тюлячинского и Пестречинского районов.