Министерство молодежи РТ поздравило жителей республики с Днём Победы

Министерство по делам молодежи Татарстана поздравило жителей республики специальным видео в память о тех, кто боролся за свободу страны и светлое будущее. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» рассказали в пресс-службе ведомства.

«Этот день был мечтой миллионов советских людей, надеждой, которой жили и ради которой умирали. Подготовили видео в память о тех, кто боролся за нашу свободу и светлое будущее — наших прадедах и прабабушках, которые плечом к плечу сражались с врагом и самоотверженно трудились в тылу. Сражались за то, чтобы мы были счастливы сегодня», — отметил в поздравлении министра по делам молодежи Дамир Фаттахов.

Также руководитель ведомства принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Бугульминском районе. В рамках рабочего визита вместе с мэром Линаром Закировым они поздравили ветеранов.



