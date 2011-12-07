В Казани на площади Тысячелетия состоялся Парад Победы в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

В своем выступлении Владимир Путин отметил, что советский народ совершил героический и жертвенный путь к Великой Победе над фашизмом, и эта Победа имела колоссальное историческое значение для всего мира.

После Минуты молчания с Праздником Победы татарстанцев поздравил Президент Татарстана Рустам Минниханов. Он подчеркнул, что это была самая кровопролитная войне в истории человечества. И великий подвиг народа, победившего нацизм, забывать нельзя.

Далее состоялось торжественное прохождение войск Казанского гарнизона. Более 2 тысяч военнослужащих, курсантов, кадетов и суворовцев прошли маршем по площади Тысячелетия. Также в параде приняли участие боевая техника, находящаяся на вооружение современной армии, боевые машины времен Великой Отечественной войны и ретро-автомобили.