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В Казани на площади Тысячелетия состоялся Парад Победы в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Ровно в 10.00 на площади Тысячелетия в Казани началась прямая трансляция с Красной площади Москвы, где Парада Победы принимал Президент России Владимир Путин.

В своем выступлении Владимир Путин отметил, что советский народ совершил героический и жертвенный путь к Великой Победе над фашизмом, и эта Победа имела колоссальное историческое значение для всего мира.

После Минуты молчания с Праздником Победы татарстанцев поздравил Президент Татарстана Рустам Минниханов. Он подчеркнул, что это была самая кровопролитная войне в истории человечества. И великий подвиг народа, победившего нацизм, забывать нельзя.

Далее состоялось торжественное прохождение войск Казанского гарнизона. Более 2 тысяч военнослужащих, курсантов, кадетов и суворовцев прошли маршем по площади Тысячелетия. Также в параде приняли участие боевая техника, находящаяся на вооружение современной армии, боевые машины времен Великой Отечественной войны и ретро-автомобили.

КВ
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