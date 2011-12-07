Алексей Ушаков: Центр управления регионом — это платформа, предлагающая системное решение проблем

Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев посетили Центр управления регионом в Нижнем Новгороде. Провёл экскурсию по ЦУРу и рассказал о его главных достоинствах Директор нижегородского ЦУРа Алексей Ушаков.

По словам Ушакова, ЦУР — это не орган исполнительной власти, а социальная платформа, которая структурирует обращения населения и предлагает системное решение проблем.

На мероприятии был показан комплексный рейтинг работы МСУ и органов исполнительной власти в соцсетях. Целью этого рейтинга является повышение качества обратной связи для местных жителей. Губернатор Глеб Никитин отметил, что ЦУР позволяет повышать эффективность работы органов исполнительной власти.

«Связь с органом исполнительной власти должна быть четкой, понятной, эффективной и гибкой, независимо от субъективных оценок» — резюмировал Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

По словам главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева, сотрудники центра управления постоянно работают над скоростью и качеством ответов на вопросы, а в 2020 году была создана уникальная система комплексного управления муниципалитетом «Лобачевский», которая объединяет данные всех информационных систем городской администрации.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что ЦУР Татарстана реализует лучшие российские практики по взаимодействию органов власти и жителей в интернете.