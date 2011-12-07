В Казани состоялся первый этап XXXIII региональной конференции «Единой России»

В Татарстане стартовала отчетная кампания татарстанского регионального отделения самой большой партийной организации в стране «Единой России». Депутаты должны будут отчитаться перед населением любыми доступными способами.

Как сообщил Секретарь ТРО ВПП «Единая Россия» Фарид Мухаметшин, одна из главных задач – подготовить политическую программу партии, с которой предстоит выйти на выборы 19 сентября. По его словам, в нее войдут только те задачи, которые будут признаны реально выполнимыми.

Основные итоги работы партии за пять лет подвел заместитель Секретаря ТРО ВПП «Единая Россия» Юрий Камалтынов. Он отметил, что главным направлением деятельности является исполнение «наказов», которые поступают со стороны населения. На сегодня выполнено около 85% таких наказов.

Также сегодня были выбраны делегаты, которые примут участие 19 июня в Москве во всероссийском партийном съезде. Здесь будут подведены итоги предварительного голосования и татарстанское отделение партии надеется сохранить представительство республики в Госдуме.